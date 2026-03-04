Juventus, Spalletti sorride: sta per ritrovare un big dopo 21 partite fuori

vedi letture

Importantissime novità in arrivo dalla Continassa per quel che riguarda l'allenamento odierno della Juventus di Luciano Spalletti. Per la prima volta dal giorno del suo infortunio, infatti, Dusan Vlahovic ha lavorato insieme al resto del gruppo, seppur in modo parziale. Un segnale evidente di come la condizione del centravanti serbo siano in netto miglioramento, dopo lo stop per infortunio risalente allo scorso 29 novembre. Oltre 3 mesi dopo, dunque, l'ex Fiorentina è di nuovo all'interno delle dinamiche di campo della Juventus. Le prossime sessioni serviranno per rivederlo lavorare integralmente insieme ai compagni e per migliorare la sua condizione fisica dopo il lungo stop.

Vlahovic parzialmente in gruppo

Intanto però, dalle ultime raccolte, Vlahovic potrebbe addirittura essere convocato per la sfida che la squadra di Spalletti giocherà contro il Pisa sabato 7 marzo alle 20.45, crocevia importante per la corsa ad un piazzamento alla prossima Champions League. L'idea è quello di aggregarlo alla squadra anche solo per fargli rivivere il clima gara e dello spogliatoio, in attesa che la condizione migliori e che il minutaggio nelle gambe possa portarlo ad essere nuovamente titolare sul campo. Il tutto in attesa di novità per quel che riguarda il rinnovo del contratto dopo l'apertura in questo senso dei giorni scorsi.