Roma, Dybala ancora non recupera? Le ultime in vista del Genoa

04 MAR
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - La Roma si è allenata questa mattina a Trigoria con Paulo Dybala che ha svolto un lavoro personalizzato in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Genoa.

Ancora lavoro a parte, invece, per Soule ed Hermoso, mentre Dovbyk continua a svolgere terapie. Ferguson, invece, in accordo con la Roma è a Brighton per sostenere delle visite specialistiche. (ANSA).