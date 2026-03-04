Roma, Dybala ancora non recupera? Le ultime in vista del Genoa
(ANSA) - ROMA, 04 MAR - La Roma si è allenata questa mattina a Trigoria con Paulo Dybala che ha svolto un lavoro personalizzato in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Genoa.
Ancora lavoro a parte, invece, per Soule ed Hermoso, mentre Dovbyk continua a svolgere terapie. Ferguson, invece, in accordo con la Roma è a Brighton per sostenere delle visite specialistiche. (ANSA).
A 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
