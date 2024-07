Gilardino elogia Zanoli: "È di grande prospettiva: ha talento e gamba"

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX dopo la vittoria in amichevole contro i dilettanti del Fassa, iniziando con gli elogi ai rossoblù, per poi parlare del neo acquisto Zanoli arrivato dal Napoli: "Abbiamo un blocco squadra forte, quello da cui ripartire per ripetere quanto di buono abbiamo fatto nella scorsa stagione. Sapendo che non sarà facile, ma questa squadra ha umiltà e spirito di sacrificio".

Zanoli può essere per certi versi una sorpresa?

"È un ragazzo di grande prospettiva, viene da due stagioni altalenanti. Ha talento e gamba, vogliamo cercare di metterlo nelle condizioni di esprimersi al massimo".

Quanto puntate su Marcandalli?

"È un giocatore di proprietà del Genoa, viene dalla Serie B e il salto in Serie A è grande. Ma ha grandi qualità, un futuro roseo davanti: va accompagnato e aiutato a crescere".