Gilardino torna a sorridere: il Genoa batte di misura il Parma, esordio per Balotelli

Termina sul risultato di 0-1 il match del Tardini tra Parma e Genoa, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Torna a sorridere mister Alberto Gilardino, che ritrova una vittoria che mancava dal 24 agosto: decisivo Andrea Pinamonti che al minuto 80 approfitta della respinta di Suzuki sui suoi piedi per depositare in rete. Nel finale è arrivato anche l'esordio in maglia rossoblu di Balotelli.