Ufficiale
Roma, Ranieri lascia: il comunicato del club giallorosso
ROMA, 24 APR - L'AS Roma comunica che "il rapporto con Claudio Ranieri è terminato". Lo fa sapere il club giallorosso in una nota. "Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma - si legge ancora - Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia".
Pubblicità
Serie A
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
Antonio NotoBomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
Arturo MinerviniDa 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com