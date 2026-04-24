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Roma, Ranieri lascia: il comunicato del club giallorosso

Roma, Ranieri lascia: il comunicato del club giallorosso
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Oggi alle 12:30Serie A
di Fabio Tarantino
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ROMA, 24 APR - L'AS Roma comunica che "il rapporto con Claudio Ranieri è terminato". Lo fa sapere il club giallorosso in una nota. "Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma - si legge ancora - Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia".