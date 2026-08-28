Giuntoli su Rowe: "È un rinforzo a cui pensiamo". Può innescare Lang-Bologna?

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Cristiano Giuntoli ammette l'interesse dell'Atalanta per Jonathan Rowe: non è da escludere che l'affare possa mandare il Bologna su Noa Lang

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche di calciomercato: "Noi vogliamo sicuramente rinforzare la squadra. Le opportunità e i rinforzi che abbiamo in mente, come Rowe con il Bologna, vanno a prescindere da chi potrà uscire. Questo è possibile grazie a una proprietà forte e sempre presente al nostro fianco. Dobbiamo aspettare: gli ultimi giorni saranno fondamentali, ma noi vogliamo sicuramente fare qualcosa di importante".

Rowe può innescare l'affare Lang-Bologna?

Il ds degli orobici Cristiano Giuntoli ha quindi ammesso l'interesse per Jonathan Rowe. Se l'esterno inglese dovesse approdare all'Atalanta, potrebbe sbloccarsi una pista di cui si è vociferato negli ultimi giorni, quella che porterebbe Noa Lang al Bologna. Ci sono stati pochi riscontri al momento, ma attenzione agli sviluppi di mercato: con Rowe alla Dea, i felsinei dovrebbero cercare un nuovo esterno e non è da escludere che presentino un'offerta al Napoli.