Milan, la filosofia di Amorim: “Per vendere meglio il prodotto, bisogna fare un bel calcio”

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Ruben Amorim presenta Milan-Venezia e indica la strada: più continuità nelle prestazioni e un’identità di gioco costruita nel tempo.

Alla vigilia di Milan-Venezia, Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha parlato del percorso di crescita della squadra e della necessità di trovare maggiore continuità, senza lasciarsi condizionare dalle aspettative legate alla corsa allo scudetto.

Amorim: “Tutti devono sentirsi parte del progetto”

Rispondendo a una domanda su come intenda cambiare la percezione del suo Milan, Amorim ha spiegato: “In merito alla mia posizione su come guardo le partite, non so perché lo faccio. Preferisco che le persone non ci considerino tra i favoriti per vincere lo scudetto. Noi dobbiamo giocare le partite senza abbassare troppo il nostro livello di prestazione. Ci vuole continuità di prestazioni. Abbiamo bisogno di tempo per crescere. Penso che una partita non cambi nulla, perché una squadra può giocare bene e poi può non farlo. Dobbiamo trovare quella continuità giocando bene ogni settimana. Quando vedo la mia squadra in allenamento, trovo che lavoriamo bene e c’è tanto impegno da parte dei calciatori. Solo così possiamo migliorare e, per farlo, tutti i calciatori devono sentirsi parte del progetto. E per vendere meglio il prodotto, bisogna giocare un bel calcio”.