Juventus, ecco il rinforzo a centrocampo: arriva un ex Milan svincolato

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Il colpo a centrocampo per la Juventus è Franck Kessie: è quasi fatta. All'ex Milan e Atalanta ingaggio da 4,5 milioni a stagione.

Franck Kessie alla Juventus, ci siamo quasi. Dopo l'incontro di questa mattina fra Carnevali, Massara e gli agenti del centrocampista, le parti si sono avvicinate in modo importante e la fumata bianca sembra davvero dietro l'angolo, con Kessie che arriverebbe alla Continassa da svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita.

I dettagli del contratto proposto dalla Juventus

Nel summit odierno, arrivato dopo i contatti telefonici dei giorni scorsi, i dirigenti della Juventus hanno messo sul piatto la propria proposta contrattuale che sembra essere quella decisiva per convincere il giocatore. Per Kessie è pronto un accordo di durata biennale con opzione per una terza stagione e ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus legati a prestazioni e obiettivi raggiunti dalla squadra.

Spazio anche alle cessioni: Jonathan David dopo Miretti

C'è poi il tema delle uscite. L'addio di Fabio Miretti, partito questa mattina per Istanbul per firmare col Besiktas, ha dato spazio di manovra in entrata alla Juventus e permesso l'affondo su Kessie. Adesso il club bianconero sta cercando una sistemazione anche per Jonathan David prima di dare l'assalto al secondo centravanti chiesto da Luciano Spalletti. Difficile che questo possa essere Joshua Zirkzee, giocatore sempre più vicino alla Fiorentina per il dopo Moise Kean.