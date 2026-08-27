Ufficiale Bologna, problemi per Tedesco: infortunio per un centrocampista, salta il Napoli

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Brutte notizie per il Bologna: Oussama El Azzouzi ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà il Napoli

Non è un momento particolarmente fortunato per il Bologna, reduce dalla sconfitta all’esordio in campionato al Dall’Ara contro la Lazio. Come comunicato dai canali ufficiali del club rossoblù, Oussama El Azzouzi, dopo il problema accusato durante la gara di lunedì, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra.

El Azzouzi out quattro settimane: salta Napoli-Bologna

I tempi di recupero per il centrocampista classe 2001 sono stimati in circa quattro settimane. El Azzouzi sarà quindi costretto a saltare anche la sfida in programma il 13 settembre al Maradona contro il Napoli, valida per la quarta giornata di Serie A.