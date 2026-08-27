La Fiorentina non ha finito: oltre a Zirkzee, tentativo per una stellina del Torino
L'asse di mercato fra Fiorentina e Torino resta caldo. Dopo gli arrivi in granata di Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini, ora sono i viola a bussare alla porta di Urbano Cairo per chiedere informazioni su Alieu Njie, attaccante svedese classe 2005.
La Fiorentina potrebbe provarci
Il giocatore è da settimane al centro di diverse voci di mercato riguardanti soprattutto club esteri, con società come Crystal Palace e Salisburgo che avevano provato ad imbastire una trattativa coi granata senza però andare mai realmente fino in fondo. Ora ecco l'idea della Fiorentina, con i primi contatti esplorativi già andati in scena. "Ha grandi qualità e ampi margini, deve trovare consapevolezza nei propri mezzi e restare dentro la gara per 90'. E' un giocatore importante per noi", aveva detto di lui Ignazio Abate dopo la sconfitta al debutto contro il Milan.
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