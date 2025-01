Giuntoli sta facendo di tutto per portare alla Juventus un suo vecchio pallino al Napoli

David Hancko è il grande pallino di Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa della Juventus. Classe '97, il difensore slovacco che ha già assaporato il campionato italiano senza troppo successo vestendo per cinque partite la maglia della Fiorentina nel corso della stagione 2018/19 è oggi pilastro del Feyenoord, squadra quarta in Eredivisie che ben si sta comportando in Champions League con dieci punti conquistati nelle prime sei partite.

Piede mancino, Hancko nel 2022 fu pagato dal club di Rotterdam più di otto milioni di euro e oggi ne vale circa 30. O meglio, trenta milioni di euro è la valutazione del club olandese per vendere il calciatore di Prievidza la prossima estate. Non a gennaio.

Per giugno la Juventus ha una corsia preferenziale. Ha già opzionato il calciatore e allora avrà mani più libere per mettere in piedi questo affare. Soprattutto, a fine stagione potrebbe rientrare nella trattativa anche Facundo Gonzalez, classe 2003 ed ex Sampdoria che in estate Giuntoli ha prestato proprio al Feyenoord. Anche lui centrale di piede mancino, il calciatore uruguaiano sta pian piano trovando sempre più spazio nella squadra olandese. Ma oggi da Rotterdam non hanno ancora le idee molto chiare circa la possibilità di riscattarlo.

Juventus e Feyenoord in estate hanno fissato il diritto di riscatto di Gonzalez a sei milioni di euro. E il cartellino del calciatore sudamericano potrà diventare una carta importante per abbassare l'esborso economico e riportare Hancko a Torino. Ma oggi è ancora presto, la società di Rotterdam non ha ancora sciolto le riserve su questo tema.

Tutto questo non vuol dire che la Juventus non ci proverà nuovamente per anticipare l'operazione a gennaio. Tutt'altro. Come detto, Hancko è il preferito di Giuntoli. Ma se per giugno ha la strada spianata (con o senza Gonzalez), per gennaio è molto più complicato: il Feyenoord in questo momento non ha intenzione di anticipare l'operazione. A riportarlo è TMW.