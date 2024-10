Gol annullato al Monza a Bergamo, Nesta protesta: “Non ho capito perché! Non c’è niente”

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha rilasciato un’intervista a DAZN al termine della sfida persa contro l’Atalanta. Una gara affrontata molto bene dai brianzoli, che hanno retto fino al settantesimo minuto prima di cedere la prima rete atalantina da Samardzic e il successivo raddoppio di Zappacosta. Rammarico per i biancorossi, che sul parziale di 0-0 si sono visti annullare un gol per un presunto fallo di Djuric ai danni di Ederson:

C’è delusione per il risultato o rabbia per il gol annullato?

“C’è grande delusione. Abbiamo fatto un’ottima partita e loro hanno messo tanto dalla panchina. Ho rivisto il gol annullato a Vignato. Non capisco perché abbia fischiato. Retegui e Pablo Mari si sono picchiati tutta la partita e ha lasciato correre. Si può sbagliare ma in quell’azione non succede nulla. È veramente un peccato. Se è fuorigioco va benissimo, ma il fallo non c’è”.

Contento comunque per la prestazione?

“Mi attacco alla prestazione, che è stata grande. I giocatori erano fuori da un bel po’ oggi li abbiamo recuperati. La partita è stata fatta bene, abbiamo sofferto poco. Poi l’Atalanta è venuta su ma sono molto contento della mia squadra”.