Gollini beffato? Problemi nelle visite di Ryan al Lens, può saltare il passaggio alla Roma

Matthew Ryan è a un passo dal Lens, ma c'è il rischio che il trasferimento possa saltare. Perché per il portiere australiano sono state evidenziate - durante le visite mediche - alcune problematiche al ginocchio. Una situazione che potrebbe portare a un nulla di fatto, quando il domino sembrava già bell'e apparecchiato, perché al suo posto sarebbe arrivato Pierluigi Gollini, attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà dell'Atalanta, per cui c'era già un accordo di massima.

Dunque è previsto un supplemento di visite mediche, con Ryan che doveva essere il sostituto per Samba, in una operazione che sarebbe valsa circa 800 mila euro. Ora il domino è bloccato e molto ricorda quanto è successo con Kevin Danso, nell'agosto scorso, con il difensore che avrebbe dovuto fare il percorso inverso, cioè dalla Francia verso la Capitale. Un affare che saltò proprio dopo le visite mediche, con i sangue e oro che non presero benissimo la decisione della Roma di non tesserare il difensore, in un trasferimento da circa 24 milioni di euro.

Così sono attese delle novità nelle prossime ore. Ryan aveva chiesto qualche giorno fa di essere ceduto per giocare di più, anche perché chiuso il giallorosso dalla buona vena di Svilar.