Gollini crea un problema al Genoa: passato alla Roma, ora Vieira è senza vice-Leali

Con l’ultima settimana di mercato alle porte, il Genoa è al lavoro per trovare un secondo portiere affidabile dopo la cessione di Pierluigi Gollini, passato dall’Atalanta alla Roma a titolo definitivo. La dirigenza ha già individuato alcuni profili e sta valutando diverse opzioni, sia italiane che estere. Tra i nomi in lista spiccano Jesse Joronen, chiuso al Venezia da Filip Stankovic, e Marco Silvestri, attualmente in prestito alla Sampdoria ma di proprietà dell’Udinese. Un’altra pista porta ad Alessio Cragno, in panchina al Monza, mentre Ionuț Radu rappresenta una soluzione alternativa grazie alla sua esperienza in Serie A e all’estero.

Il club non esclude nemmeno opzioni fuori dai confini italiani, monitorando il mercato internazionale per cogliere eventuali occasioni last-minute. La scelta finale dipenderà dalle caratteristiche tecniche dei giocatori e dalla fattibilità economica dell’operazione, con l’obiettivo di chiudere rapidamente e completare la rosa.

Con il mercato agli sgoccioli, il Genoa punta a chiudere rapidamente la questione portiere, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità che potrebbero presentarsi fino all’ultimo minuto. La settimana finale promette di essere intensa, con la dirigenza pronta a cogliere l’occasione giusta per completare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Lo riporta Il Secolo XIX in edicola questa mattina.