Gollini-Monza, Romano annuncia: "Accordo raggiunto!"

Pierluigi Gollini, ex portiere del Napoli, ha trovato una nuova squadra. L'estremo difensore lascia l'Atalanta per restare in Serie A al Monza.

Ad annunciarlo su X, è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato: "L'AC Monza ha raggiunto un accordo per ingaggiare l'ex portiere degli Spurs e del Napoli Pierluigi Gollini. Accordo in atto con il Monza dopo che diversi club italiani lo volevano, arriva dall'Atalanta".

