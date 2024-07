Gollini può ripartire dal Monza? Ad oggi è solo un'alternativa: la prima scelta è un big

vedi letture

Wojciech Szczesny è il sogno del Monza per sostituire Michele Di Gregorio, portiere passato alla Juventus in questa finestra di calciomercato. A fare il punto, l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport': tramontata la pista Al-Nassr, il portiere polacco resta sul mercato e il fatto che la Juventus non abbia ora delle alternative è fattore che gioca a favore di Adriano Galliani per un colpo last minute.

Nel frattempo, la società brianzola valuta anche dei nomi alternativi e le soluzioni che oggi offre il mercato non sono di certo poche: si va da Pierluigi Gollini, rientrato all'Atalanta dopo il prestito al Napoli, a Lorenzo Montipò dell'Hellas Verona passando per Emil Audero della Sampdoria. Il tutto senza dimenticare il fatto che Alessio Cragno, al Sassuolo nella scorsa stagione, è rientrato dal prestito e verrà valutato dal nuovo allenatore Alessandro Nesta.