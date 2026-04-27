Gravina: "Commissariamento Figc per legge viola principio autonomia tutelato da Uefa"

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- ROMA, 27 APR - Commissariare la Figc per legge viola il principio di autonomia "tutelato" da Cio, FIfa e Uefa. E' la denuncia, in consiglio federale, del presidente dimissionario Gabriele Gravina. In Consiglio, fa sapere la Figc, Gravina ha apprezzato che le proposte di riforma della sua relazione "siano state riprese quasi per intero" nella bozza di dl del senatore FdI Marcheschi, ma "ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la Figc", "atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti Cio,Fifa e Uefa"