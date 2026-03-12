Ha vinto lo scudetto a Napoli, ora può tornare in A: ci pensa il Milan
Un ex azzurro, campione d'Italia, potrebbe tornare in Italia. La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul mercato del Milan, discusso ieri nel pranzo di Milanello tra Allegri e Furlani: la difesa rossonera ha bisogno di un rinforzo nonostante i numeri della stagione la eleggano, al momento, migliore della A. Solo venti i gol subiti da Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic, ex reparto fragilissimo diventato il più solido del campionato sotto la cura Allegri.
L'ex Napoli Kim il nome più gradito per la retroguardia che verrà
Max gradisce elementi di esperienza e con uno spiccato atletismo: l'ex Napoli Kim, oggi al Bayern Monaco, è tra i più apprezzati. A ventinove anni, con un contratto in scadenza nel 2028, il prezzo del cartellino non supera i trenta milioni. Anche l'esperienza tedesca di Kim è stata più faticosa di quanto immaginato: 105 presenze totali finora, in tre stagioni, con 5 gol segnati.
