“Hai rovinato la partita col rosso!”, espulso Gasperini per proteste dopo il 2-0 Inter

Atalanta in dieci all'82' contro l'Inter. Doppio giallo in pochi secondi, per proteste e per un applauso ironico a Massa, a Ederson dopo un mancato intervento dell'arbitro su un fallo ai suoi danni e un calcio d'angolo concesso all'Inter.

All'89' l'Inter raddoppia con Lautaro e Gasperini s'infuria contro il direttore di gara: “Hai rovinato la partita col rosso!”. Il tecnico dell'Atalanta viene anch'esso espulso da Massa.