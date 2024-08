Hellas verso il Napoli: qualche campanello d'allarme a una settimana dall'esordio

Con il campionato ormai alle porte serviranno invece altre due settimane per chiudere il calciomercato

Inizia a suonare qualche campanello d'allarme in casa Hellas Verona ad una settimana dall'esordio in quello che sarà il sesto campionato consecutivo per la compagine scaligera in Serie A. L'eliminazione per mano del Cesena in Coppa Italia avrà certamente fatto scattare più di un pensiero nella testa di Paolo Zanetti che da oggi dovrà provare a far cambiare rapidamente rotta in vista dei primi, eufemisticamente ostici impegni in massima serie con il Verona che riceverà nelle prime giornate al "Bentegodi" le visite in successione di Napoli prima e Juventus poi.

Carburazione troppo flemmatica

E' stato un Verona uscito alla distanza ma con un ritardo che non ha permesso di rimettere a posto il risultato quello visto sabato al "Bentegodi", rimasto in balìa del Cesena dell'ottimo Michele Mignani (tecnico che più di molti altri meriterebbe una panchina di A) nel corso dei primi 45 minuti per poi trovare la scintilla nella ripresa grazie anche all'ottimo impatto dei subentrati Livramento e Tengstedt, al quale sono serviti appena quattro minuti per firmare il suo primo goal in maglia Hellas dopo essere arrivato il giorno prima dal Portogallo.

Con il mercato ancora sullo sfondo

Con il campionato ormai alle porte serviranno invece altre due settimane per chiudere il calciomercato attraverso il quale il ds Sogliano dovrà completare una rosa alla quale servono ancora diverse operazioni prima di potersi dire completata. Priorità agli esterni di difesa, dove servono un vice Frese (out con il Cesena per infortunio) a sinistra e un vice Tchatchoua (non del tutto scontata la sua permanenza) a destra. Davanti invece non è da escludere un tentativo in extremis per Robert Bozenik, giocatore che potrebbe garantire al reparto offensivo veronese un peso specifico piuttosto rilevante