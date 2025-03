Huijsen attacca la Juventus: "Costretto ad andar via facendomi allenare da solo"

In estate è stato scartato dalla Juventus, ma dopo una grande stagione con la maglia del Bournemouth è finito nei taccuini dei principali club europei. A Marca ha parlato il difensore centrale spagnolo Dean Huijsen soffermandosi anche sul proprio futuro: "La Spagna è il mio paese. E sarebbe bello tornare in Spagna un giorno. La Nazionale? Penso di avere una possibilità, ma dipenderà da cosa dirà l'allenatore. Che accada o no, continuerò a lavorare. Ma sì, ora che le cose mi vanno bene ho una possibilità".

Sente di esser stato trattato male dalla Juventus?

"Forse. Sono andato in prestito alla Roma, sono tornato e capisco che volessero vendermi o fare qualsiasi cosa di cui il club avesse bisogno la scorsa estate, ma sono arrivato il primo giorno dopo la pausa estiva e mi hanno detto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero costretto. E poi sì, mi hanno costretto, mi hanno fatto allenare da solo e cose del genere. È stato un po' brutto, anche perché ero lì da tre anni, dall'Under 17, e volevo solo provare a giocare con la prima squadra della Juve".