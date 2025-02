Prima pagina CdS e la scelta di Motta di tenere ancora fuori Vlahovic: "Stretto al Kolo"

Nel taglio alto spazio ai quarti di finale di Coppa Italia: "Dybala agita il Milan, capolavoro Bologna".

"Stretto al Kolo" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Thiago Motta non cambia idea e modulo. Gerarchie definite nell'attacco della Juventus: Kolo Muani titolare, Vlahovic in panchina. Il serbo parte in seconda fila nonostante il gol all'Empoli. Rinnovo sempre più lontano: dalla sua possibile cessione i soldi per prendere il francese.

Coppa - Nel taglio alto spazio ai quarti di finale di Coppa Italia: "Dybala agita il Milan, capolavoro Bologna". A San Siro in palio la semifinale, in campo Milan e Roma. Ieri impresa del Bologna in casa dell'Atalanta: 0-1 con il gol di Castro, Gasp eliminato, avanti Italiano.