CdS - Il Bologna ha fretta: vuole la firma di Italiano, un altro club potrebbe farsi avanti

Il club rossoblù vuole chiudere il prima possibile con il tecnico della Fiorentina che affronterà oggi l'Atalanta nel match di chiusura della Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'incertezza sul futuro di Igor Tudor, che è ancora alla Lazio, ma che alla Lazio potrebbe non restare, mette ancora più fretta al Bologna per chiudere la trattativa con Vincenzo Italiano, scrive il Corriere dello Sport.

Il club rossoblù vuole chiudere il prima possibile con il tecnico della Fiorentina che affronterà oggi l'Atalanta nel match di chiusura della Serie A e poi potrà ufficializzare il suo addio ai colori viola. Lo attende il Bologna, che si dice tranquillo nonostante il domino di panchine, e vuole arrivare a chiudere l'accordo. Da verificare la situazione in casa Lazio con la possibile rottura con Tudor che potrebbe portare Italiano a diventare un obiettivo di Lotito e il Bologna lavora di anticipo per assicurarsi il post Motta. I contatti con Italiano sono avviati da tempo, il sistema di gioco piace, così Sartori e Fenucci hanno già parlato con l'allenatore e da settimana prossima ogni giorno può diventare buono per la chiusura. Inoltre, con Italiano potrebbe essere rivalutato Karlsson, il grande investimento di un anno fa poco utilizzato da Motta.