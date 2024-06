Gazzetta - Lukaku al Milan si può anche se è stato interista e litigò con Ibrahimovic

Lukaku al Milan? Si può. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si può nonostante il suo passato interista. Il bomber belga, infatti, come si legge, non ha obiezioni.

Va bene, è stato interista (ma quella storia è finita male). Va bene, ha litigato con Ibrahimovic per una storia di corone, divinità e dominio cittadino, ma nel mondo ci sono riconciliazioni ogni giorno. Lukaku oggi considera il Milan e il Napoli due soluzioni interessanti. Non ha detto “no, grazie” e anzi, è pronto a valutare un trasferimento che gli permetterebbe di rimanere in Italia per almeno un altro anno. Il suo avvocato, Sebastien Ledure, potrebbe presto tornare al lavoro, a Milano o a Napoli.