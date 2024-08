La Verità - Inter, trasferimento di Topalovic: c'è un esposto dell’Aiacs alla FIGC

Una segnalazione partita dall’Aiacs accende i fari sul trasferimento di Luka Topalovic, giovane promettente trequartista classe 2006, che è stato acquistato dall’Inter nel luglio scorso dal Domzale, squadra militante nel campionato sloveno. Un’operazione di prospettiva su un ragazzo di ottime qualità su cui si erano accesi i riflettori di tanti club internazionali. L’Inter è stata brava e veloce nell’anticipare la concorrenza. Tra l’altro in Italia al giovane talento si era anche interessato il Palermo del City Football Group. Insomma un’operazione in chiave futura molto interessante.

Topalovic per ora milita nella formazione Primavera nerazzurra guidata da Andrea Zanchetta. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Verità, infatti, l’annuncio della Gc Calcio “Oltre al club si ringraziano Luigi Santoro, Emanuele Maione e Mato Jurkic per l’eccelso lavoro svolto” ha fatto scattare una verifica sui due broker italiani che - in base a quanto scrive il quotidiano - non sarebbero iscritti all’albo degli agenti FIGC.

Secondo quanto riferito da La Verità, l’Aiacs ha deciso di fare un approfondimento sulla vicenda e proprio per questo ha fatto un esposto alle commissioni degli agenti sportivi e alla Procura Federale. Con la Procura Federale, che - si legge ancora su La Verità - ha in mano l’esposto dal 23 luglio e quid potrebbe decidere di fare ulteriori ed eventuali approfondimenti.