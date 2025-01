Repubblica - Nainggolan in libertà vigilata: "Nel mirino i soldi ai trafficanti"

Secondo la ricostruzione della procura di Bruxelles, i 16 uomini finiti in carcere lunedì avrebbero messo in piedi una rete per importare cocaina dall'America Latina all'Europa

Dopo l'arresto e la notte in cella, è arrivata la conferma del giudice: Radja Nainggolan indagato, con il sospetto di avere partecipato a un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti, si legge su la Repubblica. Secondo la ricostruzione della procura di Bruxelles, i 16 uomini finiti in carcere lunedì avrebbero messo in piedi una rete per importare cocaina dall'America Latina all'Europa, attraverso il porto di Anversa, e di averla distribuita in tutto il Belgio.

Il giudice istruttore della capitale belga, al termine di un lungo interrogatorio, ha rilasciato l'ex centrocampista di Roma e Inter “con condizioni”: non può lasciare il Belgio ed è sottoposto a libertà vigilata nella forma, non ancora definita, dell'obbligo di firma o del braccialetto elettronico. Potrà dormire a casa propria. E al Lokeren-Temse, club di seconda divisione belga per cui era tesserato da pochi giorni, lo aspettano per la ripresa degli allenamenti. Uno degli avvocati di Nainggolan, Omar Souidi, precisa che il suo assistito non sarebbe accusato di avere direttamente partecipato al traffico di droga, ma gli sarebbe stato chiesto di rendere conto del pagamento ad altri indagati di alcune migliaia di euro.