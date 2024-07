Sky DE - Zirkzee-United, trattativa in fase avanzata: Bayern già informato

Joshua Zirkzee è sempre più vicino al Manchester United. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, il Bayern Monaco è stato informato sullo stato di avanzamento delle trattative e dei colloqui tra i Red Devils e il Bologna per l'attaccante olandese. Il club bavarese, infatti, detiene il il 50% della rivendita dell'obiettivo tra le altre del Milan: dei 40 milioni di euro che gli inglesi pagheranno ai rossoblù, la metà andrà quindi al Bayern.

🚨 Manchester United, pushing to finalize the deal with Joshua #Zirkzee now!



FC Bayern also informed about the progressing negotiations and talks between #MUFC and Bologna.



In August 2022 @Brazzo has secured a 50 % sell-on clause. Still valid. Therefore, Bayern will receive… pic.twitter.com/O3d5T0fCzc