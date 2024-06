Sky - Calzona può tornare in Serie A: c’è l’interesse del Cagliari

Dopo l'esperienza non idilliaca al Napoli, Francesco Calzona potrebbe tornare in Serie A la prossima stagione: c'è l'interesse del Cagliari

Dopo l'esperienza non idilliaca al Napoli, Francesco Calzona potrebbe tornare in Serie A la prossima stagione. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, su di lui c'è l'interesse del Cagliari che ci pensa dopo l'addio di Claudio Ranieri. Situazione che sarà da monitorare perché Calzona al momento vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sull'Europeo con la Slovacchia della quale è commissario tecnico.

Nella giornata di oggi ha parlato di Calzona anche Stanislav Lobotka, suo giocatore sia al Napoli quest'anno che in Nazionale. Lo slovacco ha speso parole al miele per il suo ct: "Penso che Calzona abbia fatto un buon lavoro con noi, visto che non è stato assolutamente facile per lui. In questa stagione avremmo reso un allenatore mediocre anche uno come Pep Guardiola. Quest’anno è stato più difficile dal punto di vista mentale che fisico. Calzona è stato il migliore allenatore che abbiamo avuto a disposizione in questa stagione. I problemi che abbiamo avuto non riguardavano solo l’allenatore, ma anche noi giocatori ed il club".