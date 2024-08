Ultim'ora Sky - Gudmundsson ad un passo dalla Fiorentina! Aumentata offerta: le cifre

Albert Gudmundsson si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Il club viola ha migliorato la sua offerta al Genoa e ora le parti sono a pochi passi dall'accordo definitivo e dalla chiusura finale.

La Fiorentina, negli scorsi giorni, aveva offerto 5 milioni per il prestito oneroso e 20 per il diritto di riscatto dell'esterno offensivo islandese. La nuova proposta consiste invece in una cifra leggermente più alta per il prestito, sui 6-7 milioni, con un riscatto tra i 18 e i 19 circa. Il Genoa chiede un altro piccolo sforzo ma le parti ora sono vicinissime all'accordo. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport.