Sky - Hermoso è ancora senza squadra: ha rifiutato il Bologna

vedi letture

Mario Hermoso al Bologna non si farà: il difensore dell'Atletico Madrid vuole attendere altre offerte, quindi è da depennare dalla lista dei possibili nomi per la difesa rossoblù. Lo scrive Gianluca Di Marzio giornalista Sky sul suo sito ufficiale.

Il difensore spagnolo vuole aspettare ancora, dunque non potrà chiudersi l'affare che lo vedrebbe in rossoblù. Dopo aver avviato i contatti con l'esperto centrale di difesa, il Bologna deve depennare dalla propria lista il nome di Hermoso. La trattativa era già difficile in partenza, data l'immediata necessità di trovare un giocatore in quel ruolo per i rossoblù.