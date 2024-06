Sky - Juventus, bloccato lo scambio con l'Aston Villa per Douglas Luiz: il motivo

Prosegue senza sosta la trattativa tra la Juventus e l'Aston Villa per il passaggio di Douglas Luiz in bianconero ma la fumata bianca non è ancora arrivata.

Prosegue senza sosta la trattativa tra la Juventus e l'Aston Villa per il passaggio di Douglas Luiz in bianconero ma la fumata bianca non è ancora arrivata e il maxi scambio tra i due club, al momento, è attualmente bloccato. Come noto ormai da giorni Samuel Iling Junior e Weston McKennie faranno infatti il percorso inverso e si trasferiranno in Premier League, ma secondo quanto riportato da Sky Sport manca ancora l'accordo definitivo tra il centrocampista statunitense della Juve e la società inglese, che ha messo l'operazione in stand-by.

Trattativa non in bilico.

La sensazione è che alla fine si arriverà alla definitiva fumata bianca ma per il momento è tutto fermo, visto che manca l'intesa tra McKennie e l'Aston Villa sia sullo stipendio che il centrocampista andrà a percepire che sulle commissioni per i suoi agenti. Per questo servirà ancora un po' di tempo prima di prenotare i voli per i calciatori e ufficializzare il tutto dopo le visite mediche di rito.

Novità attese a breve.

Le parti sono al lavoro e l'obiettivo dei due club è quello di chiudere l'operazione entro il prossimo 30 giugno, con i termini della trattativa impostati ormai da giorni: alla Juve arriverà Douglas Luiz, mentre oltre a Iling Junior e McKennie all'Aston Villa verrà corrisposto anche un conguaglio economico da 20 milioni di euro.