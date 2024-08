Sky - Juventus su Nico Gonzalez che lascerà la Fiorentina: ci pensa anche l'Atalanta

vedi letture

La Juventus continua a sondare il profilo di Nico Gonzalez. Il giocatore, che nelle scorse ore ha dato apertura all'Atalanta nonostante i due club non si siano ancora seduti attorno a un tavolo, piace anche ai bianconeri.

Nessuna offerta ufficiale da parte della Juventus che ha però una strategia chiara: nel caso in cui non si dovesse centrare l'obiettivo Adeyemi, la dirigenza potrebbe virare su Nico Gonzalez. Possibilità per i bianconeri di poter inserire anche contropartite tecniche per convincere i viola: sui giocatori in uscita, la Fiorentina nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni. Lo riporta la redazione di Sky Sport.