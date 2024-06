Sky UK - Occhio Milan, il Manchester United piomba su Zirkzee: è la priorità per l’attacco

Come si apprende da Sky Sports, in Inghilterra cresce a dismisura l'interesse verso Joshua Zirkzee

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come si apprende da Sky Sports, in Inghilterra cresce a dismisura l'interesse verso Joshua Zirkzee: l'attaccante del Bologna, primo nome sulla lista del Milan, per cui come sappiamo i rossoneri stanno trattando approfonditamente con l'agente per trovare una quadra che garantisca l'accordo, è finito anche sul taccuino dei Red Devils.

Il Manchester United, infatti, avrebbe nell'olandese uno degli obiettivi primari per l'attacco sul mercato. E anche l'Arsenal, perso Sesko, avrebbe riacceso i riflettori sull'olandese, che ha fatto le fortune del Bologna e che non dovrebbe tornare a Monaco di Baviera: in Premier League troverebbe un calcio molto diverso da quello italiano, ma nessuno ha dubbio sulle sue qualità.

Lo scoglio per i rossoneri è lo stesso che vi stiamo raccontando da giorni, ovvero le commissioni da corrispondere agli agenti. D'accordo la clausola da 40 milioni di euro che il Milan si è già messo nell'ottica di pagare, ma ancora non c'è l'accordo definitivo sulla cifra da corrispondere al suo entourage che partiva da una richiesta per niente banale di 15 milioni di euro. I contatti delle ultime ore hanno diminuito la forbice esistente inizialmente, la quadra non è ancora stata trovata ma come detto c'è grande ottimismo ai piani alti del quartier generale rossonero. Col giocatore, invece, una base di accordo è già stata trovata. Le prossime, comunque, saranno ore caldissime per quel che riguarda il futuro di Joshua Zirkzee. Col Milan che era e resta in primissima posizione per lui.