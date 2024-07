Tmw - Calafiori-Arsenal, il Bologna tenta di inserire Kiwior. Ma il polacco attende altri club

La valutazione che l'Arsenal fa per Kiwior è di circa 20 milioni di euro.

Il Bologna ha cercato di inserire Jakub Kiwior nella trattativa con l'Arsenal per Riccardo Calafiori. I Gunners avevano dato la propria disponibilità a discuterne, anche se poi si sono trovati di fronte alla volontà del giocatore di aspettare altri club, se possibile più blasonati come Milan e Juventus, almeno in questa fase specifica. Di fatto sarebbe uno scambio ruolo su ruolo, visto che Kiwior al Bologna coprirebbe la falla che viene a crearsi con l'addio di Calafiori.

La valutazione che l'Arsenal fa per Kiwior è di circa 20 milioni di euro, mentre quella dell'ex Basilea sarebbe intorno ai 40-45 per un pacchetto completo. Dall'altro lato c'è l'intenzione, del Bologna, di abbattere la percentuale che è stata promessa agli svizzeri nel momento dell'acquisto di Calafiori, un anno fa: il 40% oltre i 4 milioni spesi. Facendo un calcolo abbastanza rapido, se dovessero essere 40 milioni sarebbero circa 14,5 che finirebbero nelle casse degli elvetici, mentre 25,5 sarebbero del club di Saputo.

Inserire una contropartita sarebbe una buona scelta per abbassare le valutazioni dei due. Si vedrà, perché in questa fase Kiwior non ha intenzione di accettare il Bologna, ben sapendo che ci sono ancora 45 giorni di mercato. Non è escluso che, però, con il passare dei giorni si possa convincere. A riferirlo è Tuttomercatoweb.