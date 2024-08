Tmw - Frenata per Gudmundsson alla Fiorentina: cosa può accadere ora

La giornata di ieri ha portato un netto rallentamento per via della contemporanea cessione di Retegui all'Atalanta, ma quella di oggi sembra quella della verità per sapere se il futuro di Albert Gudmundsson (27 anni) sarà per davvero alla Fiorentina, la quale lo corteggia con insistenza ormai dallo scorso mercato di gennaio e che sta spingendo per superare le resistenze montate in casa rossoblù nel corso delle ultime ore.

La preoccupazione del Grifone, infatti, è quella di andare a indebolirsi troppo cedendo nella stessa sessione i due punti di riferimento in attacco della scorsa annata, ma la pista secondo Tmw resta viva.

E le prossime ore saranno decisive, o quantomeno molto importanti, per capire quale direzione prenderanno i discorsi in atto. La Fiorentina lavora al prestito con obbligo di riscatto condizionato per un totale di 25 milioni di euro e oggi è attesa una risposta da parte del Genoa all'ultimo rilancio. Da parte sua comunque l'islandese vuole la Fiorentina e ha intenzione di fare tutto quanto in suo potere per riuscire ad andarci.