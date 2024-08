Tmw - Giuntoli s'è incartato sulle cessioni: ha messo fuori tutti e non incassa niente

La Juventus si è incartata? E' la domanda che si fa il sito specializzato Tuttomercatoweb.com dopo quanto successo ieri notte con Todibò: "Perché dopo avere rilanciato e controllato per mesi una situazione, è arrivato il West Ham e in poche ore ha chiuso l'accordo, sia con il difensore francese che con il Nizza. Giusto? Sbagliato? Da capire. Perché è evidente che qualcuno avrà avallato una situazione che è diventata spinosa nelle scorse ore. Perché ora bisogna trovare un profilo più o meno giusto: Hermoso non piace alla dirigenza bianconera perché considerato troppo leggerino, Hummels non è un'opzione percorribile forse per l'età (e lo stipendio), Kiwior non piace più di tanto, Theate viene escluso. Di fatto bisogna trovare un difensore che possa arrivare in prestito - anche con obbligo di riscatto - che nelle idee di Thiago Motta possa essere un distributore di gioco.

Poi ci sono le uscite. Dove andrà Szczesny? Dove andrà Chiesa? Dove andrà Arthur? E poi McKennie, De Sciglio. Milik o Kostic. Come è possibile epurare metà squadra, cercando di venderli tutti come esuberi, sperando anche di guadagnarci? La realtà è che la rivoluzione va avanti a rilento, gli unici venduti sono Soulé e Huijsen, oppure Barrenechea e Iling Jr. Moise Kean è stato il colpo da "maestro", se si esclude che di anni ne ha 24 e potrebbe anche esplodere a breve giro di posta, magari dando qualcosa in più alla Fiorentina. Per il resto sono tutti lì e difficilmente si schiodano, al netto del pugno di ferro. Sì, Rugani andrà all'Ajax, ma dipende dalla cessione di Medic. Situazioni che francamente anni fa nessuno avrebbe pensato di calcolare".