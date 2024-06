Tmw - Juve, salta Douglas Luiz? Trattativa ferma e accordo lontano

Giornata senza nessuna novità sul fronte Douglas Luiz in casa Juventus.

Giornata senza nessuna novità sul fronte Douglas Luiz in casa Juventus. Dopo i problemi riscontrati ieri, a causa del mancato accordo tra l'Aston Villa e Weston McKennie, inserito, insieme a Samuel Iling-Junior e a un conguaglio da 20 milioni di euro, come contropartita nell'operazione che avrebbe dovuto portare il centrocampista brasiliano alla corte di Thiago Motta. Il condizionale è più che mai d'obbligo, visto che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, lo stand-by registrato anche oggi inizia a preoccupare e una trattativa che sembrava essere chiusa adesso non è poi così scontata.

Accordo lontano.

Già da ieri si era capito che il problema fosse legato a McKennie, che non ha trovato la quadra con gli inglesi né sull'ingaggio che andrebbe a percepire in Premier League né sulle commissioni per il suo entourage e nelle prossime ore si proverà comunque ad avvicinarsi. La deadline è fissata al 30 giugno, visto che le due società vogliono chiudere l'operazione, per questioni legate ai bilanci, entro il termine della stagione 2023/24.

I termini del maxi scambio.

Come detto l'operazione è stata impostata sulla base di un maxi scambio che comprende tre giocatori: Douglas Luiz passerebbe alla Juventus, Samuel Iling-Junior e Weston McKennie farebbero il percorso opposto, con la Vecchia Signora che verserebbe anche un conguaglio da 20 milioni di euro nelle casse della società di Birmingham.