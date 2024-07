Il Bologna ottiene una cifra più alta della clausola da Zirkzee al Man United: i dettagli

Inizia ufficialmente oggi l'avventura di Joshua Zirkzee al Manchester United. L'attaccante olandese del Bologna ha raggiunto la città inglese e oggi si sottopone ai test atletici propedeutici alla firma sul contratto che sarà di durata quinquennale con opzione per il sesto anno. Come riportato nella giornata di ieri, per il calciatore ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

I red devils hanno trovato l'accordo col Bologna sulla base di una valutazione superiore alla clausola da 40 milioni di euro. Le due società hanno concordato un trasferimento da 45 milioni di euro, con lo United che però avrà la possibilità di pagare il cartellino in maniera dilazionata in tre anni. il 40% di 37 milioni finiranno nelle casse del Bayern Monaco, circa 15 milioni di euro. I rossoblù riceveranno invece 30 milioni per l'olandese, calciatore comprato a otto solamente due anni fa.