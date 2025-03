Il calcio piange Nico Hidalgo: l'ex Juventus è morto a soli 32 anni

vedi letture

Il mondo del calcio piange Nico Hidalgo. L'ex centrocampista spagnolo, che era stato colpito da un cancro quattro anni fa circa e che aveva lasciato l'attività agonistica nel 2022, è morto oggi all'età di soli 32 anni. A dare ufficialmente la notizia sono stati alcuni club in cui Hidalgo ha militato nel corso della propria carriera: il Granada, il Racing Santander, il Cadice.

Hidalgo aveva un legame anche con il calcio italiano e la Serie A: venne infatti acquistato dalla Juventus nell'estate 2014 dalla seconda squadra del Granada, ma il centrocampista classe 1992 rimase due stagioni in prestito in Andalusia, senza mai arrivare a Torino.

La diagnosi di tumore ai polmoni, come detto, era arrivata meno di quattro anni fa, nel 2021, quando aveva ancora 29 anni, stroncando una carriera che dopo il periodo al Granada B lo aveva visto per due anni al Cadice in seconda divisione, altri due al Racing Santander scendendo anche in terza divisione, la stagione in cui nel 2020 era passato all'Extremadura, prima di scoprire la malattia. Hidalgo avrebbe compiuto 33 anni tra non molto, alla fine del mese di aprile.