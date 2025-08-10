Il Chelsea strapazza il Milan di Allegri: primi 10' in rossonero per Modric

A una settimana dal debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Bari, il Milan di Massimiliano Allegri ha subito una pesante sconfitta per 4-1 nell’amichevole contro il Chelsea di Enzo Maresca, disputata a Stamford Bridge. La partita ha messo in evidenza il divario tra una squadra già rodata e campione del mondo, come i Blues, e i rossoneri ancora in fase di costruzione. L’incontro è stato condizionato dall’espulsione di Coubiș al 18’ del primo tempo, episodio che ha inciso pesantemente sul resto della gara. Nel primo tempo, il Chelsea si è portato rapidamente sul 2-0 con un’autorete di Coubiș e un colpo di testa di Joao Pedro, chiudendo così in controllo la prima frazione.

Nella ripresa, nonostante un buon approccio iniziale e il debutto storico di Luka Modric con la maglia rossonera, la superiorità tecnica e fisica del Chelsea è emersa con forza. Estevao, detto “Messinho”, ha conquistato un rigore trasformato da Delap per il 3-0, mentre Fofana ha firmato il gol della bandiera per il Milan su assist di Saelemaekers. Nel finale, ancora Delap ha fissato il punteggio sul 4-1, confermando la netta supremazia dei padroni di casa e lasciando ad Allegri molti spunti di riflessione in vista delle sfide ufficiali.