Ufficiale Milan, ecco Fullkrug: depositato il contratto dell'attaccante

Niclas Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan. Adesso è ufficiale e a renderlo noto è la Lega Serie A che sul proprio sito ha comunicato che il club rossonero ha depositato il contratto del centravanti tedesco, che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri già per la sfida di questa sera contro il Cagliari alla Unipol Domus Arena. La notizia era già nota, tanto che l'attaccante è partito ieri per la Sardegna insieme al resto della squadra e tutto questo è stato possibile grazie alla deroga della FIGC che ha permesso sia ai rossoneri che ai sardi di poter eventualmente tesserare calciatori a partire da oggi, giorno ufficiale dell'inizio del calciomercato invernale.

Dopo l'ufficialità arrivata direttamente dal sito della Lega Serie A, anche il Milan ha comunicato l'acquisto di Niclas Fullkrug dal West Ham, in prestito con diritto di riscatto: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC.

Nato ad Hannover (Germania) il 9 febbraio 1993, Niclas Füllkrug cresce nel Settore Giovanile del Werder Brema e trascorre la sua carriera calcistica in Germania dove gioca anche per il Greuther Fürth, il Norimberga e l'Hannover 96, prima di fare ritorno al Werder Brema nel 2019, con cui nella stagione 2022/23 si laurea capocannoniere della Bundesliga. Nell'estate 2023 passa al Borussia Dortmund, dove colleziona in una sola stagione 42 presenze e 15 gol, di cui 3 in Champions League, competizione che lo vede titolare anche nella finale giocata contro il Real Madrid. Dopo l'avventura con il Borussia, l'attaccante tedesco approda in Premier League al West Ham United. Nel novembre 2022 riceve la sua prima convocazione per la Nazionale maggiore e viene incluso nella rosa che partecipa al Mondiale in Qatar. Niclas Füllkrug indosserà la maglia numero 9".