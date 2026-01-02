Roma, grandi manovre sul mercato: non solo Zirkzee e Raspadori, il sogno è Chiesa

La Roma si muove sotto traccia per rinforzare la rosa. Oltre a Zirkzee e Raspadori, tornano in auge anche i nomi di Andreas Schjelderup e Federico Chiesa, profili ideali per completare il 3-4-2-1 di Gasperini, scrive Tmw. Per l’azzurro resta da capire chi potrebbe fargli spazio, ma se tornasse sui suoi livelli troverebbe facilmente minuti: Chiesa è stanco della panchina al Liverpool e vuole ritrovare continuità in vista del Mondiale.

Schjelderup, classe 2004, gioca poco al Benfica ma è considerato uno dei talenti più puri del calcio scandinavo. La Serie A è la sua priorità, nonostante il pressing del Besiktas. L’operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto attorno ai 12 milioni, anche se sulla trattativa pesa la condanna a 14 giorni di carcere inflitta dal Tribunale di Copenaghen per la diffusione di un video sessualmente esplicito con minorenni.