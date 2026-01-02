Kim vuole tornare in Italia e strizza l'occhio al Milan: due i nodi da sciogliere

Il Milan prepara un possibile colpo in difesa in vista della seconda parte di stagione. Con l’apertura del mercato invernale, la squadra di Massimiliano Allegri è alla ricerca di un centrale di esperienza e qualità, e nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco ed ex Napoli.

La pista resta però complessa: il Bayern aveva investito 57 milioni per strapparlo ai partenopei e punta a rientrare almeno in parte della spesa, senza contare la concorrenza e l’ingaggio elevato. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la priorità del coreano sarebbe il ritorno in Italia, possibilmente proprio al Milan, dopo aver perso il posto da titolare a Monaco, scavalcato nelle gerarchie da Tah e Upamecano.