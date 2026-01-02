Kim vuole tornare in Italia e strizza l'occhio al Milan: due i nodi da sciogliere
TuttoNapoli.net
Il Milan prepara un possibile colpo in difesa in vista della seconda parte di stagione. Con l’apertura del mercato invernale, la squadra di Massimiliano Allegri è alla ricerca di un centrale di esperienza e qualità, e nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco ed ex Napoli.
La pista resta però complessa: il Bayern aveva investito 57 milioni per strapparlo ai partenopei e punta a rientrare almeno in parte della spesa, senza contare la concorrenza e l’ingaggio elevato. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, la priorità del coreano sarebbe il ritorno in Italia, possibilmente proprio al Milan, dopo aver perso il posto da titolare a Monaco, scavalcato nelle gerarchie da Tah e Upamecano.
Pubblicità
Serie A
Copertina TuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay! di Fabio Tarantino
Le più lette
2 Radio Tutto Napoli sempre live: alle 15 c'è "Napoli Talk" e poi i pronostici in "Anteprima Serie A"
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com