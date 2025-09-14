Il Cholito ha rifatto lo scherzetto alla Roma! Gasp cade in casa contro il Torino

Arriva la prima sconfitta stagionale della Roma e di Gasperini, in casa e contro il Torino: è bastata la sola invenzione di Simeone a giro per piegare i giallorossi 1-0 e prendersi tre punti d'oro all'Olimpico. Una partita perlopiù contratta nella prima frazione di gioco, con Simeone a scompigliare l’equilibrio della difesa giallorossa e i padroni di casa all’Olimpico ad avvicinarsi gradualmente alla porta di Israel. Non sono bastati i guizzi e le invenzioni della Joya con Soulé, ma senza saltare la linea difensiva granata. Gasperini non ha aspettato tanto a sparigliare le carte e a stupire nuovamente, togliendo tra l’altro Dybala e un deludente El Aynaoui. Ma la Roma non è riuscita a sgusciare via dalle marcature del Torino e nemmeno a buttare giù la muraglia granata, mentre Baroni ha potuto esultare per il gol inaspettato. In occasione di un contropiede letale innescato da Simeone lo stesso ex Napoli si è presentato a ridosso dell’area e, servito da Ngonge, ha trova un gol imprendibile sul secondo palo per l’1-0 sessanta secondi prima lo scoccare dell’ora di gioco.

Una rete che ha inguaiato i giallorossi, che hanno risentito della botta psicologica e dell’entusiasmo del Toro che invece ha ricamato la palla gol del raddoppio con Aboukhlal a testare i riflessi da felino di Svilar. I ritmi di gara a lungo andare si sono abbassati vistosamente e la Roma ne ha risentito parecchio, con pressione e fretta per riaprire la partita. Ma i cambi e l’ingresso di Pisilli non hanno sortito alcun effetto, il Torino ha fatto quadrato attorno a Israel e all’area di rigore, con la Roma a sbattere contro una diga inscalfibile. Nemmeno la capocciata di testa dal nulla di Pisilli in pieno recupero ha battuto Israel e dopo 8 minuti di recupero i granata centrano l’impresa di espugnare l’Olimpico e ottenere la prima vittoria in campionato, così come tre punti. Cade per la prima volta la ciurma di Gasperini.