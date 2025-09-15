Il Como rischia di buttarla nel finale: espulsione e 1-1 del Genoa nel recupero

Termina sul risultato di 1-1 il match del Sinigaglia tra Como e Genoa, posticipo della terza giornata di Serie A. Partita sbloccata dal solito Nico Paz, che al minuto 13 si inventa un gol bellissimo da fuori area e porta avanti i suoi; poi diverse occasioni per cambiare la direzione della gara, sia per i lariani per raddoppiare, sia per i rossoblu per ristabilire gli equilibri, ma vengono sempre sprecate. Così la squadra di Fabregas riesce a mantenere il vantaggio fino al 90esimo, quando rischia di buttarla via: prima Ramon si fa espellere per un fallo grave di gioco, poi dopo due minuti Ekuban pareggia per il Grifone e poco più tardi gli uomini di Vieira sfiorano la clamorosa rimonta. Alla fine, Como e Genoa si dividono la posta in gioco.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Verona-Cremonese 0-0:

Napoli 9 punti (3 partite giocate)

Juventus 9 (3)

Udinese 7 (3)

Cremonese 7 (3)

Roma 6 (3)

Milan 6 (3)

Atalanta 5 (3)

Cagliari 4 (3)

Torino 4 (3)

Como 4 (3)

Sassuolo 3 (3)

Lazio 3 (3)

Bologna 3 (3)

Inter 3 (3)

Fiorentina 2 (3)

Verona 2 (3)

Genoa 2 (2)

Pisa 1 (3)

Lecce 1 (3)

Parma 1 (3)