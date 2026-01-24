Il Como travolge il Torino 6-0! Lariani al quinto posto

di Antonio Noto

Il Como travolge il Torino con un clamoroso 6-0 e firma una delle prestazioni più impressionanti della stagione. La squadra di Fabregas domina dall’inizio alla fine, approfittando delle enormi voragini lasciate dai granata tra centrocampo e difesa. Douvikas apre le marcature e si conferma implacabile, mentre Baturina incanta con gol e assist, indirizzando subito una gara a senso unico.

Nella ripresa i lariani dilagano senza pietà: Da Cunha trasforma il rigore del 3-0, poi arriva la doppietta personale di Douvikas. A completare il festival del gol ci pensano i subentrati Kuhn, al primo centro in Serie A, e Caqueret con una conclusione potente. Un successo netto che spinge il Como al quinto posto, a +1 sulla Juventus, alimentando seriamente il sogno Champions sulle rive del Lago.