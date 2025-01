Il gol di Zerbin non basta al Venezia: finisce 1-1 il derby col Verona

Alla rete di Zerbin nel primo tempo risponde Tchatchoua nella ripresa: il derby veneto finisce 1-1 con Venezia e Verona che raccolgono un punto a testa in un match equilibrato. Nota di margine, Pohjanpalo viene omaggiato dalla curva di casa che gli dedica cori all'uscita dal campo che sanno di saluto prima di un possibile addio.

Zerbin si accende, Stankovic para

Il primo squillo arriva dai piedi di Zerbin con una palla scodellata con i tempi giusti per premiare l'inserimento di Doumbia, ma Coppola lo chiude in corner all'ultimo momento. Il primo tiro è del Verona: Zerbin scivola, Serdar ne approfitta, si incunea in area e conclude sul primo palo, Stankovic è attento e respinge di piede. Bella giocata di ancora di Zerbin al 13' a far correre Haps, cross sul quale si avventa Pohjanpalo, Coppola provvidenziale ad immolarsi in scivolata. Pericoloso Tengstedt su un cross di Bradaric, ma di testa non indirizza bene.

Zerbin la sblocca alla prima da titolare

La partita si addormenta e si gioca soprattutto sui duelli a centrocampo, con tanti falli da una parte e dall'altra. Fino a ridosso della mezzora non accade altro, poi si accende ancora Zerbin: parte da sinistra, serve Pohjanpalo, tiro del finlandese bloccato da Coppola, sulla palla vagante si avventa ancora Zerbin che fa 1-0 di sinistro anticipando Montipò. Pronta la risposta del Verona: Tengstedt punta l'area, ma apre troppo il compasso e manda fuori il tentativo di destro a giro. Al 38' erroraccio di Zerbin a liberare l'area, Suslov tira a botta sicura, Idzes salva tutto. Tengstedt si fa male ed esce: al suo posto entra Kastanos ed il Verona si mette con un 4-3-2-1 con Sarr unico riferimento offensivo.

Secondo tempo: il Verona preme

La ripresa inizia all'insegna dell'equilibrio della prima frazione di gioco, con il Venezia che prova a contenere la reazione veronese. Coppola devia verso Stankovic di testa al 58', senza impensierire il portiere. La squadra di Zanetti ora schiaccia un po' l'avversario che si difende con ordine. Ancora il centrale colpisce per via aerea, mandando largo. Serdar al 67' calcia con potenza, Stankovic con i pugni manda in corner.

Tchatchoua fa 1-1, Busio sfiora il raddoppio

Il Verona colleziona corner, il Venezia soffre, ma protegge la porta di Stankovic con ferocia. Il Verona pareggia ala Penzo: al 77' discesa di Mosquera sulla destra, Sarr non riesce a concludere come vorrebbe, si avventa sul pallone Tchatchoua sul secondo palo che fa 1-1 da due passi. All'85' Nicolussi Caviglia apre per Zampano che controlla un pallone sul quale arriva Busio a calciare al volo, Montipò salva con la punta delle dita. Pohjanpalo lascia il campo nel finale: lo stadio lo applaude con qualche fischio isolato, la curva gli dedica un coro che sa di saluto. Il Venezia chiude in attacco, ma non riesce a impensierire ancora Montipò.