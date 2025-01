Zerbin comincia alla grande col Venezia: subito titolare e gol all'esordio

Comincia alla grande l'avventura di Alessio Zerbin con la maglia del Venezia. Il classe 1999 si è trasferito dal Napoli in prestito e oggi contro il Verona è stato subito lanciato da titolare, ma non è tutto. È stato proprio lui a portare avanti i veneti nel derby contro il Verona: tiro di Pohjanpalo murato da Coppola dopo il passaggio di Zerbin, palla vagante sulla quale lo stesso esterno si avventa e manda in porta di sinistro. Venezia sull'1-0 al 28'

