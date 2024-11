Ufficiale Il Lecce esonera Gotti: il pari contro l'Empoli gli costa la panchina, il comunicato

Non è bastato il pareggio contro l'Empoli per salvare la panchina a Luca Gotti. La società salentina infatti ha appena annunciato l'esonero del tecnico giallorosso con la squadra sempre più invischiata nella zona retrocessione e contestata ieri dal pubblico.

Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune".