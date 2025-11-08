Il Lecce sbatte su Montipò e reclama col Var: solo 0-0 con il Verona

di Pierpaolo Matrone

Dopo la sconfitta in casa della Fiorentina, il Lecce sforna un'altra buona prestazione, stavolta al Via del Mare contro l'Hellas Verona, ma non basta a Eusebio Di Francesco per trovare il secondo successo di fila. Tra salentini e scaligeri finisce a reti bianche.

I giallorossi sbattono più volte su Montipò, vanno vicini ai tre punti, anche il Var non aiuta togliendo un calcio di rigore inizialmente ravvisato dall'arbitro Abisso. Il match resta bloccato fino al 90': il Lecce sale a 10 punti, sesto pareggio stagionale per il Verona.